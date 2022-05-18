У мужчины найдены два боевых ножа, средства связи. В настоящее время задержанный дает признательные показания.

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В Кемерово сотрудниками ФСБ и МВД России задержан пособник украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП в Кузбассе. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что повреждение опор линий электропередачи привело к временному отключению электроэнергии в Кемеровской области.

«В ходе следственных действий по адресу его проживания изъяты бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами», - добавили в ФСБ.

Кроме того, найдены два боевых ножа, средства связи. В настоящее время задержанный дает признательные показания.

На прошлой неделе силовики задержали 30-летнего россиянина, планировавшего совершить теракт в сочинском ТЦ. Уточняется, что задержанный был сторонником неонацизма и идеологии массовых убийств. При обыске у него изъяли револьвер, боеприпасы, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную план-схему преступления.