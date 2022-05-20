Лето не близко: в Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

При этом, по словам специалиста, в столице будет солнечно и погода будет восприниматься комфортно.

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В Москве температура воздуха на следующей неделе сохранится ниже климатической нормы на 4-5 градуса. Об этом рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«В начале следующей недели сохранится отставание температуры воздуха от климатической нормы на 4-5 градусов. Середина следующей недели будет прохладной», - отметила синоптик, передает РИА Новости.

При этом, по ее словам, в начале следующей недели в столице будет солнечно и погода будет восприниматься комфортно.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в текущем году в Европейской части России ожидается теплое лето без каких-либо экстремальных температурных отклонений. При этом, по словам синоптика, погода будет оставаться прохладной до конца мая.