«Бандера для нас - не герой»: солдат ВСУ рассказал, что многие украинцы не поддерживают нацизм

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Один из сотен сложивших оружие в последние дни украинских солдат Дмитрий Чернов рассказал, как вступил в ряды ВСУ. По его словам, он не мог оставаться в стороне, когда в его стране разворачиваются боевые действия, но все же пошел воевать «не за правильных». Чернов также добавил, что пособник нацистов Степан Бандера не является для него и многих украинцев примером героизма.

«Бандера для нас - не герой. Для меня и для многих. Бандера герой во Львовской области, ему там памятник стоит, для 90% населения страны он не герой и для меня тоже», - рассказал военный.

Чернов добавил, что многие в рядах украинской армии не поддерживают нацистские идеи.

«Вы думаете, мы поддерживаем нацистскую идею? Даже в малой степени у нас в принципе на Украине. Может, у нас другая информация, у нас ее не поддерживают», - отметил пленный.

Ранее в распоряжении «Звезды» оказались показания пленного военнослужащего ВСУ, сдавшегося с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам во время пребывания на подземных уровнях «Азовстали» среди украинских военнослужащих, сидевших в обороне, имелись случаи пьянства.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.