«Выгодный рубеж»: кадры занятых ВДВ РФ укрепленных позиций украинской армии

Вскоре подразделения украинской армии при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ приняли решение бросить свои позиции и отступить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций украинской армии. Так, во время продвижения передовых подразделений Воздушно-десантных войск были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции ВСУ.

Подразделения разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов выдали координаты найденных позиций средствам артиллерии для нанесения огневых ударов. Противник в ходе артиллерийского удара из арторудий и минометов понес потери. Вскоре подразделения украинской армии при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ приняли решение бросить свои позиции и отступить.

«Роте была поставлена задача в ходе выдвижения захватить опорный пункт и овладеть выгодным рубежом. Действовали мы двумя штурмовыми группами. Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу, и в указанное время овладела выгодным рубежом», - рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир.

Ранее Минобороны России показало видео боевой работы расчетов РСЗО «Град» по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации. В оборонном ведомстве уточнили, что разведка неприятельских позиций и получение координат целей осуществляется при помощи беспилотников.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.