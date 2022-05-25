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Рев реактивных снарядов: кадры применения «Градов» по позициям ВСУ

12:46 25.05.2022
В Минобороны России уточнили, что разведка неприятельских позиций и получение координат целей осуществляется при помощи беспилотников. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео боевой работы расчетов РСЗО «Град» по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что артиллерийские подразделения ВС РФ поражают артбатареи ВСУ, разрушают оборонительные сооружения противника и подавляют пункты управления, уничтожают вражеские огневые средства, вооружение и военную технику. При этом российские артиллеристы используют тактику частых смен огневых позиций. 

«Самое удивительное было от местного населения слышать, что они свою армию боятся. Подходили местные, рассказывали, что свои приходили грабили, забирали машины, в армию под ружьем забирали пацанов молодых. Люди живут в страхе. Люди действительно нас ждали и радовались, это многого стоит», - поделился командир реактивного артиллерийского дивизиона ВС РФ Михаил.

В Минобороны России рассказали, что «Грады» ЮВО уничтожили противника, в процессе быстро меняя огневые позиции. Перезарядка установок, как уточнили в МО РФ, производится на запасной позиции - оттуда РСЗО выдвигаются для нанесения удара. 

При этом разведка неприятельских позиций и получение координат целей осуществляется при помощи беспилотников. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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