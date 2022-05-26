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Более трех тысяч жителей Мелитополя получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

Елизавета Потейчук
08:08 26.05.2022
До этого военнослужащие ВС РФ передали многодетным семьям в Мелитополе продуктовые наборы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Международный Комитет Красного креста прекратил поставки жизненно важных лекарств и медицинских изделий в Донецкую и Луганскую народные республики под предлогом нестабильной ситуации в Донбассе. Как сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, в ближайшие месяцы без необходимой помощи могут остаться свыше 12 тысяч больных.

Российская сторона, невзирая на создаваемые киевским режимом и Западом трудности, продолжает восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях. Свыше трех тысяч жителей Мелитополя уже получили единовременные выплаты по десять тысяч рублей, которые, в первую очередь, предназначены для работников бюджетной сферы, пенсионеров и инвалидов.

«В интернете дочка прочитала, и мы пришли. Я вчера получила, а муж у меня лежит после операции и вот я пришла за него. Так как мы сделали операцию, то эта важна нам сумма», - говорит одна из местных жительниц.

Ранее военнослужащие ВС РФ передали многодетным семьям в Мелитополе продуктовые наборы. В состав каждого из 1500 продуктовых наборов вошли макароны, сахар, подсолнечное масло, сгущенка, рис, гречка, мясные консервы, колбасные изделия, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.

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