Военнослужащие ВС РФ передали многодетным семьям в Мелитополе продуктовые наборы

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Очередную партию гуманитарной помощи из Российской Федерации доставили жителям Мелитополя. В первую очередь продуктовые наборы предназначаются многодетным семьям и гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

В состав каждого из 1500 продуктовых наборов вошли макароны, сахар, подсолнечное масло, сгущенка, рис, гречка, мясные консервы, колбасные изделия, а также предметы гигиены и товары первой необходимости. Российские военнослужащие уже приступили к адресной доставке и передаче продуктовых наборов многодетным семьям. Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов, оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами.

Российскими военнослужащими регулярно собираются заявки об оказании помощи в населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и регулярного обеспечения продовольствием.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.