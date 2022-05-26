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Польский профессор заявил, что ФРГ заинтересована в успешном завершении спецоперации РФ

Елизавета Потейчук
08:42 26.05.2022
По словам Павла Сороки, ФРГ стремится поддерживать тесные экономические отношения с Москвой.
Польский профессор заявил, что ФРГ заинтересована в успешном завершении спецоперации РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германия заинтересована в успешном окончании специальной военной операции РФ по защите Донбасса, так как ФРГ стремится поддерживать тесные экономические отношения с Москвой. Именно так польский профессор прокомментировал высказывания немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы Украина достигла «успеха» в ходе спецоперации. Сорока добавил, что Берлин сознательно не оказывает поддержку Киеву.

«Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла», - сказал профессор в беседе с Niezalezna.pl.

Сорока аргументировал свою позицию экономическими интересами Германии. Вместе с тем сорока указал, что ФРГ рискует создать «серьезные разногласия внутри НАТО и ослабить сплоченность альянса».

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер отрицательно относится к идее конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины. По его словам, при проведении изъятия активов существуют очень значительные препятствия.

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