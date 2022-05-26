Участники «Конного марафона» преодолели более 100 километров по пересеченной местности

Победителем будет считаться тот, кто прошел маршрут марафона за наименьшее количество времени, его будет определять судейская комиссия.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В рамках «Армейских игр - 2022» участники всероссийского этапа конкурса «Конный марафон» преодолели свыше сотни километров по пересеченной местности на полигоне «Белогорьевский» Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) в Амурской области.

В общей сложности в соревнованиях принимают участие 20 военнослужащих. Победителя конкурса будет определять судейская комиссия уже в пятницу, 27 мая. Чемпионом будет считаться тот, кто прошел маршрут марафона за наименьшее количество времени.

Ранее впервые на соревнованиях горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш» победила команда Южного военного округа (ЮВО). Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр-2022 на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.