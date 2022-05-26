«Вряд ли он сядет»: политолог о судьбе Порошенко после показаний Медведчука

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Политолог и экономист Александр Дудчак предположил, возможно ли назначение тюремного срока для бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как украинский депутат Виктор Медведчук дал СБУ против него показания по делу о поставках угля из Донбасса.

«Вряд ли он сядет. Даже в этой тяжелой ситуации, насколько ему разрешат сейчас это делать. Да, сейчас Зеленский выполняет полезную для Запада работу. Но эти разборки, конечно, они интересны Зеленскому во внутривидовой борьбе, подсидеть его хотят многие», - отметил Дудчак.

По словам эксперта, несмотря на это Западу сейчас все равно, кто на данный момент находится у власти на Украине, так как в стране «такие персонажи, которые выполняют волю заказчика». Вместе с тем Дудчак выразил сомнение, что Порошенко в настоящее время находится на территории Украины.

«У него денег достаточно, чтобы провести замечательно время где-нибудь в более безопасных странах и территориях. Ну, а Зеленскому интересно показать то, какие все были ужасные, и какие мы на их фоне еще приличные. Такая нормальная внутривидовая борьба идет», - резюмировал политолог.

Напомним, Виктор Медведчук в ходе своих показаний отметил, что в организации закупок угля на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей участвовала «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему».