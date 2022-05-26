Силы МЧС РФ и ДНР провели разбор завалов на площади свыше 55 тысяч «квадратов»

В города Донецкой Народной республики МЧС РФ ежедневно подвозит питьевую и техническую воду автомобилями и автоцистернами для хозяйственно-бытовых нужд.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ

Автомобильные колонны МЧС России за пять дней доставили порядка 1,4 тонн гуманитарной помощи в ЛДНР и Украину. В составе груза - бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

Кроме того, сводные пиротехнические отряды МЧС РФ продолжают разминировать объекты инфраструктуры и территории. Так, с начала осуществления работ спасателями уже обследовано около 152 гектаров, а также обнаружено и обезврежено порядка 24 тысяч взрывоопасных предметов.

Вместе с тем совместными силами МЧС России и МЧС ДНР проведен разбор завалов зданий на площади свыше 55 тысяч квадратных метров и вывезено более 60 тысяч кубометров строительного мусора. Также спасатели оказывают адресную помощь местным жителям. В города Донецкой Народной республики МЧС РФ ежедневно подвозит питьевую и техническую воду автомобилями и автоцистернами для хозяйственно-бытовых нужд. В общей сложности доставлено около девяти тысяч тонн питьевой и почти 69 тысяч тонн технической воды.

Ранее президент России Владимир Путин представил коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций нового главу ведомства - Александра Куренкова. Также глава государства выразил уверенность, что, будучи министром чрезвычайных ситуаций, Куренков будет опираться в первую очередь на профессионалов.