Министр Ван И обратил внимание на тенденцию к продолжительности украинского конфликта в европейском регионе.

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В Китае выразили убеждение, что не стоит разжигать кризис вокруг Украины. Отмечено, что его необходимо решать путем переговоров, прилагая усилия всеми заинтересованными сторонами. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

В разговоре со своей французской коллегой Катрин Колонна китайский дипломат призвал «не подливать масла в огонь» украинского конфликта.

«Крайне важно, чтобы все стороны прилагали совместные силы и делали больше того, что способствует установлению мира и продвижению переговоров, а не подливали масла в огонь», - приводит слова Ван И «Интерфакс».

Глава МИД КНР обратил внимание на тенденцию к продолжительности данного конфликта в европейском регионе. По этой причине Ван И призвал «проявлять бдительность в отношении конфронтации лагерей».

Обращая внимание на необходимость налаживания координации и сотрудничества для скорейшего прекращения огня, представитель Китая добавил, что страна «будет продолжать играть конструктивную роль, действуя своими методами».

Ранее в Китае заявляли, что США намеренно затягивают конфликт на Украине. По словам китайского военного эксперта, Соединенные Штаты используют Украину для противостояния с Россией. Эксперт добавил, что Вашингтон использует Киев как марионетку.