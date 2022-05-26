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Politico: странам Запада не удалось сделать из России изгоя

Марина Крижановская
05:22 26.05.2022
Отмечается, что большая часть мира остается приверженцами защиты своих собственных стратегических интересов и экономики, а некоторые даже пытаются защитить важные преимущества для себя и служить посредниками в переговорах Москвы и Киева.
Politico: странам Запада не удалось сделать из России изгоя
© Фото: pexels.com
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Согласно информации американских СМИ, власти США не могут принудить остальной мир поддержать Украину и сделать Россию страной-изгоем. Авторы статьи в издании Politico отмечают, что у большей части мира отсутствует рвение идти в русле политики Запада и поддержать Украину, осудив Россию.

Такие государства как Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР и Турция с Индонезией остаются приверженцами защиты своих собственных стратегических интересов и экономики. Например, Индия воздержалась от голосования по резолюции ООН, нацеленной наказать Россию.

Также авторы указывают на позицию Саудовской Аравии, отказавшейся по просьбе США увеличить добычу нефти для снижения роста цен после введенных антироссийских санкций. Так, добыча нефти упала на миллион баррелей в день с момента начала Россией военной спецоперации.

В издании обратили внимание и на позиции Турции и Израиля, также отказавшихся публично осудить Россию. Эти страны, по словам авторов, пытаются защитить важные материальные преимущества для себя, а также пытаются служить посредниками в переговорах Москвы и Киева.

Все это, по мнению авторов, свидетельствует о нежелании незападного мира отворачиваться от России и изолировать ее от мирового сообщества.

Ранее другое американское издание - The National Interest - посчитало тревожным для США знаком отказ 35 стран поддержать антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН.

Было отмечено, что администрации президента США Джо Байдена было сложно похвастаться «исключительным единством международного сообщества в противодействии украинской авантюре Москвы». Тогда 35 стран воздержались от участия в голосовании по данной резолюции или просто на него не пришли. 

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