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Без права на ошибку: как российские инструкторы обучают саперов в Сирии

06:34 02.05.2022
Профессия сапера в арабской республике сейчас очень ценна. Группы разминирования работают по звонку, постепенно избавляя все гражданские объекты от следов войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сирийские саперы действуют на учебном полигоне. Но фугас находят реальный - только без взрывателя. Его заранее заложили в неизвестном для них месте.

Затем на учениях поступает новая вводная - необходимо поставить минный заслон на пути банды «боевиков», которая идет на прорыв. Нужно действовать решительно, постоянно пригибаясь, чтобы условный противник не сразил очередью.

Когда пути подхода заминированы, по приближающемуся «неприятелю» наносят упреждающий огонь. Российская техника и оружие, стоящие на вооружении сирийской армии, в очередной раз доказывают свою надежность. Гранатомет АГС - эффективное средство против наступающей пехоты противника.

В классах под открытым небом бойцы каждый раз проходят теорию. Для саперов это не менее важно, чем практика. Проводят семинар и принимают экзамен российские инструкторы. Основные вопросы - устройство и дальность поражения взрывных устройств.

«Самодельных взрывных устройств намного больше, чем заводского изготовления, потому что террористы их очень много изготовили. Опыт работы с ними у сирийских саперов намного больше, чем у нас, потому что мы больше встречались с заводскими изделиями», - отметил представитель российской группировки войск в Сирии Михаил.

Слова русских коллег о том, что саперы ошибаются только один раз, здесь запомнили с первого занятия. Поэтому работают сирийцы максимально осторожно и внимательно. У большинства из них богатый опыт. Особенно в обезвреживании бомб кустарного производства.

«Лично я снял огромное количество мин, не смогу даже сказать точно, но больше двух тысяч», - рассказал военнослужащий инженерного подразделения САР Хасан.

Профессия сапера в арабской республике сейчас очень ценна. Жители поселений вокруг Дамаска вызывают их чаще, чем электриков или сантехников. Группы разминирования работают по звонку, постепенно избавляя все гражданские объекты от следов войны.

Материал подготовили Игорь Лапик и Николай Баранов.

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