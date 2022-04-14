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Дыхание «Змея Горыныча»: сирийских военных обучили разминированию установкой УР-83П

Игорь Лапик
12:16 14.04.2022
Установка разминирования помогает проделывать проходы в минных полях, в том числе во время боя.
Дыхание «Змея Горыныча»: сирийских военных обучили разминированию установкой УР-83П
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Установка разминирования посылает детонирующий кабель в сторону минного поля. Большой длины заряд ложится на землю, и присходит подрыв. Такой протяженный взрыв проделывает безопасный широкий проход в любом минном заграждении.

Главный принцип саперов - перепроверь, поэтому для подстраховки они проходят по выжженной земле со щупами. Безопасный проход в минном поле - это лишь начало операции. Под прикрытием дымовых шашек в атаку идет пехота и танки.

Бойцы сирийской армии изучают новую для них тактику перемещения, а тем временем силы ПВО уже готовы к уничтожению беспилотников и отражению атаки с воздуха.

Всему этому предшествует долгая лекция в полевых условиях. Урок для сирийских саперов проводят российские специалисты. Бойцы с ручками и блокнотами конспектируют и с интересом узнают о персонаже русских народных сказок - «Змее Горыныче». Именно так у нас в армии прозвали установку разминирования - УР-83П и ее другие модификации.

После теории начинается подробный инструктаж. Военнослужащим рассказывают, как правильно собрать пусковой станок, как крепить реактивные двигатели, тормозные канаты и удлиненный заряд, который похож на длинную кишку, начиненную большим количеством взрывчатки.

Российская установка разминирования произвела на сирийцев большое впечатление. У саперов горят глаза, и они рады, что у них теперь есть такое эффективное средство.

Эти учения проводились всего в нескольких километрах от Идлиба, где находятся боевики незаконных вооруженных формирований. Все подходы к ним заминированы, но для саперов правительственной армии Сирии эти преграды уже не кажутся такими непреодолимыми. Теперь у них на вооружении есть «Змей Горыныч», в случае необходимости способный решить поставленную перед ними задачу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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