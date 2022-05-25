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В Китае рассказали, кто виноват в кризисе продовольствия в Европе

Марина Крижановская
04:22 25.05.2022
Отмечено, что нынешние высокие цены на материалы для сельскохозяйственного производства усугубляются текущим кризисом между Украиной и Россией, а также западными санкциями в отношении РФ и Белоруссии.
В Китае рассказали, кто виноват в кризисе продовольствия в Европе
© Фото: pexels.com
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В Китае оценили развивающийся продовольственный кризис, с которым уже сталкивается европейское сообщество. Отмечено, что по причине западных санкций прерваны поставки удобрений из России и Белоруссии. Также прекратился экспорт зерна и кукурузы из России и Украины. И, в свою очередь, это повлияло на рост цен на продовольствие.

Так, по информации китайского агентства «Синьхуа», «в современной Европе некоторые люди беспокоятся о своем трехразовом питании». Это вынуждает европейцев ощущать на себе «небывалое давление».

«От Западной Европы до Восточной Европы, от Северной Европы до Балкан агрономы сталкиваются со схожей дилеммой - существующие высокие цены на материалы для сельскохозяйственного производства усугубляются нынешним кризисом между Украиной и Россией, а также западными санкциями в отношении РФ и Белоруссии», - приводит информацию китайское агентство.

Сообщается, что судоходные компании из соображений безопасности не заходят в акваторию Черного моря, которое является ключевыми воротами для российского экспорта.

Ранее Генеральный секретарь ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на мировые рынки. По словам Антониу Гутерриша, это необходимо сделать, несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку в мире.

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