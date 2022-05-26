Пушилин заявил, что силы ДНР вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Денис Пушилин пояснил: просто отодвинув противника от границ республик Донбасса кардинально изменить ситуацию бы не удалось.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что операция по защите Донбасса не может ограничиться только лишь административными границами Луганской и Донецкой народных республик.

Он добавил, что этого недостаточно, чтобы полноценно защитить республики. Пушилин отметил, что подразделения ДНР уже вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки, присутствуют в ряде регионов. Я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область. Здесь важно осознавать, что это не освобождение Харькова как такового, что для нас тоже немаловажным является, - это возможность защитить республики в полном объеме», - сообщил он.

Он пояснил, что противник был бы просто отодвинут, если бы освободительная операция окончилась у границ республик Донбасса.

«То есть, по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик - мы просто отодвинули бы противника», - рассказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Пушилин также обратил внимание на поддержку киевских властей странами Запада, добавив, что в таком случае «это приобретало бы более серьезные масштабы».

«По сути, то, что делали вдоль линии соприкосновения представители боевиков Украины на протяжении всех тех восьми лет, это бы продолжилось просто на новой линии соприкосновения», - подытожил глава ДНР.

Ранее военнослужащие Украины хотели предоставить под нужды НАТО свой крупнейший корабль на Азовском море «Донбасс». Об этом корреспонденту «Звезды» рассказали специалисты Черноморского флота, занимающиеся подъемом корабля из-под воды в порту Мариуполя. Так, ВСУ подорвали и затопили его при отступлении, уничтожив оборудование и документы.