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Подорвали при отступлении: украинский корабль «Донбасс» в Мариуполе показали на видео

Владислав Кустов
17:33 25.05.2022
При отступлении украинские подразделения подорвали его и затопили, уничтожив оборудование и документы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские военные хотели предоставить под нужды НАТО свой крупнейший корабль на Азовском море «Донбасс». Об этом нашему корреспонденту рассказали специалисты Черноморского флота, которые занимаются подъемом корабля из-под воды в порту Мариуполя.

При отступлении украинские подразделения подорвали его и затопили, уничтожив оборудование и документы. Начать работы наши военнослужащие смогли после разминирования акватории.

«Чтобы не достался ВС РФ, противник решил подорвать его и затопить. Оборудование отсюда было снято, то, что не успели снять, было уничтожено, соответственно, документы тоже», - сказал «Звезде» военнослужащий ВС РФ.

Сегодня же в Мариупольском порту Минобороны открыло гуманитарный коридор для выхода иностранных судов в Черное море. Он растянулся на 115 миль в длину и две в ширину.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Мариупольский порт работает в обычном режиме после разминирования.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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