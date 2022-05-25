Подорвали при отступлении: украинский корабль «Донбасс» в Мариуполе показали на видео

При отступлении украинские подразделения подорвали его и затопили, уничтожив оборудование и документы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные хотели предоставить под нужды НАТО свой крупнейший корабль на Азовском море «Донбасс». Об этом нашему корреспонденту рассказали специалисты Черноморского флота, которые занимаются подъемом корабля из-под воды в порту Мариуполя.

При отступлении украинские подразделения подорвали его и затопили, уничтожив оборудование и документы. Начать работы наши военнослужащие смогли после разминирования акватории.

«Чтобы не достался ВС РФ, противник решил подорвать его и затопить. Оборудование отсюда было снято, то, что не успели снять, было уничтожено, соответственно, документы тоже», - сказал «Звезде» военнослужащий ВС РФ.

Сегодня же в Мариупольском порту Минобороны открыло гуманитарный коридор для выхода иностранных судов в Черное море. Он растянулся на 115 миль в длину и две в ширину.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Мариупольский порт работает в обычном режиме после разминирования.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов