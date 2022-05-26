В Пакистане одобрено развертывание армии для защиты «красной зоны» Исламабада

Отмечено, что развертывание войск на столичной территории Исламабада призвано помочь «гражданской власти защитить важные правительственные здания».

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Власти Исламской Республики Пакистан санкционировали развертывание войск в так называемой «красной зоне» столицы - Исламабаде. Речь идет о центре города, где располагаются правительственные здания и госучреждения. Данное заявление сделал глава Министерства внутренних дел республики Рана Санаулла.

Он написал, что, руководствуясь 245 статьей Конституции Пакистана, правительство санкционировало размещение частей армии в помощь гражданской власти. Его слова приводит РИА Новости.

«В соответствии с ситуацией с законом и порядком на столичной территории Исламабада федеральное правительство, осуществляя полномочия, предусмотренные статьей 245 Конституции Исламской Республики Пакистан, радо санкционировать развертывание достаточного количества войск армии Пакистана в красной зоне на столичной территории Исламабада в помощь гражданской власти защитить важные правительственные здания», - сообщает агентство.

Ранее нижняя палата пакистанского парламента назначила премьер-министром президента Пакистанской мусульманской лиги Шахбаза Шарифа. Вскоре в Пакистане начали проходить многотысячные акции в поддержку бывшего премьера страны Имран Хана и его партии «Техрик-и-Инсаф».

В начале апреля президент Пакистана Ариф Алви отправил парламент страны в отставку. Также и премьер-министр республики Имран Хан распустил кабинет министров. Отмечено, что это произошло вскоре после того, как заместитель спикера одной из палат парламента Пакистана - Национальной Ассамблеи - Касим Сури отклонил голосование по вотуму недоверия премьер-министру Имран Хану, назвав его «неконституционным».