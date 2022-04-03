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Пакистанские парламент и правительство оправлены в отставку

Марина Крижановская
14:14 03.04.2022
Событие произошло вскоре после того, как заместитель спикера Национальной Ассамблеи Касим Сури отклонил голосование по вотуму недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его «неконституционным».
Пакистанские парламент и правительство оправлены в отставку
© Фото: Hussain Ali, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви отправил парламент страны в отставку. Также и премьер-министр республики Имран Хан распустил кабинет министров. Сообщается, что президент Пакистана пошел на этот шаг по совету премьер-министра. Об этом информировал сам пакистанский премьер.

Отмечено, что это неожиданное событие произошло вскоре после того, как заместитель спикера Национальной Ассамблеи (одна из палат парламента Пакистана. - Прим. ред.) Касим Сури отклонил голосование по вотуму недоверия премьер-министру Имрану Хану, назвав его «неконституционным». Как сообщает издание Geo News, согласно их источникам, выборы будут проведены в 90-дневный период.

«Премьер-министр сказал, что все деньги, направленные на покупку лояльности, будут потрачены впустую. Он рассказал, что те, кто взяли такие деньги, все еще имеют шанс потратить их на благотворительность», - приводит информацию издание.

Имран Хан также призвал нацию готовиться к выборам. Он обратил внимание на то, что никто, кроме народа Пакистана, не может сделать такой выбор.

«Никакой иностранной силы или какого-либо коррумпированного элемента. Но только вы должны решать за эту страну», - обратился к пакистанцам премьер страны.

Он добавил, что как только президент получит его предложение, национальные собрания будут распущены. После этого, по словам Имран Хана, к работе приступит временное правительство.

Ранее СМИ сообщали, что новоизбранный президент Туркмении Сердар Бердымухамедов после вступления в должность будто бы принял решение об отставке правительства страны. Приводилась информация, что до момента формирования нового правительства его бывшие члены временно будут продолжать исполнять свои обязанности.

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