Стена черного дыма: кадры пожара на ярославском вентиляторном заводе
Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.
© Видео: Вконтакте, Подслушано в Ярославле © Фото: Вконтакте, Подслушано в Ярославле
В Ярославле произошло возгорание в производственном здании. По словам очевидцев, загорелся завод вентиляторных изделий. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. На данный момент пожар локализован, сообщили в МЧС.
«Пострадавших нет. Специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. По результатам замеров концентрация продуктов горения не превышена. На месте тушения пожара работает 43 человека и 18 единиц техники», - сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее жители подмосковного Раменского сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гурьева. Очевидцы также сообщают о звуке взрыва, однако официально информация не подтверждена.