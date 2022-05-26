Стена черного дыма: кадры пожара на ярославском вентиляторном заводе

Ранее жители подмосковного Раменского сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гурьева. Очевидцы также сообщают о звуке взрыва, однако официально информация не подтверждена.

«Пострадавших нет. Специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. По результатам замеров концентрация продуктов горения не превышена. На месте тушения пожара работает 43 человека и 18 единиц техники», - сообщается в Telegram -канале МЧС РФ.

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