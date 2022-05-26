Пушилин отменил таможенные процедуры для грузов, направляемых из России для восстановления ДНР

По словам Пушилина, эти мера значительно ускорит процесс восстановления республики.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отменил таможенные процедуры для грузов, направляемых из Российской Федерации для восстановления республики.

«Буквально сегодня вышло постановление Госкомитета обороны ДНР, которым устанавливается, что грузы, направляемые для восстановления через границу с РФ, проходят без таможенных процедур. Это значительно ускорит процессы», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мариупольский порт начнет принимать корабли в ближайшие дни. По словам лидера республики, завтра-послезавтра порт начнет отправлять и принимать грузы.

До этого Пушилин рассказал о том, что капитуляция боевиков националистического батальона «Азов»* сыграла решающую роль в проведении спецоперации на территории ДНР.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.