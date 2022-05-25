Пушилин заявил о решающей роли капитуляции «Азова»* при операции в ДНР

По словам главы республики, противник стал чаще отступать и сдаваться в плен.

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Капитуляция боевиков нацбатальона «Азов»* сыграла решающую роль в проведении военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Как заявил глава республики Денис Пушилин, противник стал чаще отступать и сдавать в плен.

«Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные "Азов"* и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения у которых нет ни имен, ни фамилий, и которые недостаточно серьезно распиаренные... Мы видим участившиеся ситуации, когда противник или просто отступает, или просто сдается в плен. Сдача в плен "легендарного" в понимании украинского режима полка "Азов"*, конечно, играет решающую роль.», - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил, что ДНР намерена пригласить представителей стран Запада участвовать в трибунале над украинскими неонацистами, в том числе бойцами с завода «Азовсталь». Несколько стран уже дали предварительное согласие участвовать в таком трибунале.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела