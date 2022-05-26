Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Клавишник умер по неизвестным причинам в возрасте 60 лет.
© Фото: Alessandro Bosio ZUMAPRESS.com Globallookpress
Британская музыкальная группа Depeche Mode сообщила о смерти одного из основателей коллектива - клавишника Энди Флетчера. Музыканту было 60 лет.
«Мы шокированы и невероятно расстроены из-за скоропостижной кончины нашего друга, члена семьи и группы Энди "Флетча" Флетчера... У него было золотое сердце и он всегда был рядом, чтобы поддержать - хорошей беседой, смехом или холодной пинтой», - сообщается в аккаунте группы в Instagram*.
О причинах смерти музыканта на данный момент не сообщается.
Ранее стало известно о смерти актера Рея Лиотты. Артист умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм «Опасные воды». Ему было 67 лет.
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