В стране и мире Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер Алексей Курильченко Клавишник умер по неизвестным причинам в возрасте 60 лет. © Фото: Alessandro Bosio ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Британская музыкальная группа Depeche Mode сообщила о смерти одного из основателей коллектива - клавишника Энди Флетчера. Музыканту было 60 лет. «Мы шокированы и невероятно расстроены из-за скоропостижной кончины нашего друга, члена семьи и группы Энди "Флетча" Флетчера... У него было золотое сердце и он всегда был рядом, чтобы поддержать - хорошей беседой, смехом или холодной пинтой», - сообщается в аккаунте группы в Instagram*. О причинах смерти музыканта на данный момент не сообщается. Ранее стало известно о смерти актера Рея Лиотты. Артист умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм «Опасные воды». Ему было 67 лет. *Instagram - принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика