Умер звезда «Славных парней» актер Рэй Лиотта

Артист скончался в Доминиканской Республике в возрасте 67 лет.

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В возрасте 67 лет умер главный герой «Славных парней» актер Рэй Лиотта.

Как передает издание Deadline, артист умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм «Опасные воды». У актера остались дочь Карсен и невеста Джейси Ниттоло, с которой он был помолвлен.

Ранее стало известно о смерти известной актрисы Валентины Дугиной. Сообщалось, что актриса скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни.