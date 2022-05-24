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В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию на фоне оспы обезьян

Алиса Краузе
05:04 24.05.2022
Всемирная организация здравоохранения не увидела потребности в проведении массовой вакцинации от оспы обезьян.
В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию на фоне оспы обезьян
© Фото: pixabay.com
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Представители ВОЗ не видят необходимости в массовой вакцинации людей за пределами Африки в связи с распространением оспы обезьян. Об этом сообщил доктор Ричард Пибоди из Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Как объяснил ученый, в настоящее время количество вакцин и антивирусных препаратов, подходящих для профилактики и лечения данного заболевания, ограничено. При этом случаи заражения зафиксированы во множестве стран, включая Италию, Германию, Францию, Великобританию, Канаду, Австралию и так далее.

Главным способом противостоять болезни Пибоди назвал карантин и отслеживание контактов. Защититься от инфицирования, по его словам, можно поддерживая гигиену и придерживаясь безопасного сексуального поведения.

«Эти вещи помогут ограничить распространение вируса», - обозначил специалист в интервью Reuters.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что в мире было зарегистрировано не менее 92 случаев заражения оспой обезьян. Также у десятков человек имеется подозрение на заболевание.

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