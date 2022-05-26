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Расстреливают за плохо вырытый окоп: сдавшиеся бойцы ВСУ о своем командовании

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
21:28 26.05.2022
Один из бойцов оказался свидетелем того, как командир застрелил его сослуживца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сложившие оружие военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали, почему приняли решение сдаться. По словам украинцев, командование постоянно запугивало личный состав - одного солдата даже застрелили за плохо вырытый окоп.

«Я рядом стоял - командир зашел, еще поздоровался со мной, что-то пошутил - подошел к майору, спрашивает "почему окоп не вырыли?".  Ну он тихо говорит - мол обстрелы постоянно, песок засыпается. И я слышу - "ты что-то перепутал?". Он передернул затвор и выстрелил майору в голову. На нас оружие направил, сказал закапывать тело. Я потом по селу прятался, думал, что он меня тоже пристрелит», - рассказал один из бойцов.

После этого бойцы приняли решение сложить оружие. Они отметили, что российские солдаты относятся к ним хорошо и регулярно кормят их, а также дают воду.

Ранее корреспондент «Звезды» побывал в городе Светлодарск, который накануне был освобожден от украинских националистов силами ЛДНР и российских войск. По его словам, ВСУ сдали город без боя - после внезапного штурма укрепленной позиции, которая известна как «крест», украинские войска отступили на несколько десятков километров, боясь окружения.

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