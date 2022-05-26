Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
Секция здания полностью обрушилась при попытке сноса пятого этажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Съемочная группа телеканала «Звезда» побывала на месте обрушения здания фабрики «Вымпел» в Москве. Строение рухнуло во время снова пятого этажа.
В результате обрушения поднялось огромное количество пыли. Место инцидента оцепили сотрудники полиции, а завал разбирает строительная техника.
В феврале в Санкт-Петербурге обрушилась часть фасада здания бывшего завода «Красный треугольник». По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина.