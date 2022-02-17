Фасад здания бывшего завода обрушился на площади 150 «квадратов» в Петербурге

В Санкт-Петербурге обрушилась часть фасада здания бывшего завода. По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина. Кроме того, очевидцы опубликовали в Сети кадры с места обрушения здания. Судя по видео, на месте работают спасатели и правоохранители. При этом видно, как пострадавшего загружают в карету скорой помощи.

«Обрушение фасада произошло в бывшем здании завода "Красный треугольник" на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева, извлечена, находится в сознании, передана бригаде СМП для осмотра. Также пострадали два автомобиля», - цитирует ТАСС сообщение регионального МЧС.

Ранее два человека стали жертвами обрушения трех пролетов бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в поселке Селятино в Московской области.