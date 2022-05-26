Нужно дойти до уровня Шойгу: генерал-майор Тараканов о новом главе МЧС Куренкове

Николай Тараканов считает, что для работы на посту руководителя МЧС у Куренкова есть все, что нужно, - профессионалы и наработанный в ведомстве опыт.

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Член Союза писателей России, один из руководителей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС генерал-майор Николай Тараканов в интервью телеканалу «Звезда» высказался об Александре Куренкове, который был назначен главой МЧС РФ. По словам генерал-майора, ему предстоит освоить навыки руководства ведомством - для этого у него есть опыт предшественников и профессиональные сотрудники.

«Это ответственный пост. Верховному главнокомандующему видно, кого назначать. Значит (Куренков. - Прим. ред.) будет день и ночь зубрить гражданскую оборону, по-другому нельзя. Стихийные бедствия, пожары, сели - это все системы работы. В штабах толковые ребята сидят, ему на этот счет повезло - профессионалы на местах. А ему просто надо дойти до уровня профессионалов, что были до него, - вспомнить Василия Чуйкова, Александра Алтунина, Сергея Шойгу и читать их труды. Думаю, он осилит. Пожелаем новому министру овладеть этим искусством и выполнять обязанности, возложенные правительством», - рассказал Тараканов.

Президент России Владимир Путин представил коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций Куренкова в качестве главы ведомства 25 мая. По его словам, Куренков начал деятельность рядовым сотрудником органов госбезопасности. Последним местом работы Александра Куренкова была должность заместителя директора войск Росгвардии.