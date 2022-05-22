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Ушла из жизни старейшая актриса «Ленкома» Валентина Дугина

Марина Крижановская
23:47 22.05.2022
Она сыграла многочисленные роли, среди которых были постановки Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Мудрец» и других.
Ушла из жизни старейшая актриса «Ленкома» Валентина Дугина
© Фото: Ленком Марка Захарова, VK
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Стало известно об смерти на 86-ом году жизни известной актрисы Валентины Дугиной. Сообщается, что актриса находилась в состоянии продолжительной болезни.

По информации Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» она являлась старейшей актрисой данного учреждения искусства. Театр сообщает о сотрудничестве с актрисой с 1962 года, а также о многочисленных ролях, сыгранных Дугиной.

«Валентина Николаевна <...> играла в спектаклях Анатолия Эфроса "Мольер", "Снимается кино", "В день свадьбы", в постановках Марка Захарова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Мудрец" и других. Ее последней ролью в театре стала роль Берты в спектакле "Поминальная молитва"», - приводит информацию «Ленком» в своем аккаунте в Вконтакте.

Также немногим ранее скончалась актриса Наталья Величко. Наиболее известные картины с ее участием – «Щит и меч», «Охота на изюбря», «Друзья и годы».

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