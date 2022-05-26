Украинские националисты обстреляли боеприпасами дистанционного минирования село под Херсоном
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские националисты обстреляли боеприпасами дистанционного минирования село под Херсоном
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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