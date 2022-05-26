Путин сообщил премьеру Италии, что проблемы с продовольствием связаны со сбоями в логистике

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Совета министров Италии Марио Драги сообщил, что перебои в поставках сельскохозяйственной продукции были вызваны нарушениями логистических цепочек и финансовой политикой Запада. Российский лидер отметил, что на фоне санкций ситуация усугубилась.

«Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин заявил Драги о готовности РФ помочь с продовольственным кризисом в случае отмены политически мотивированных санкций в отношении нее. В частности, речь идет о возможности экспортировать зерно и удобрения.