В ООН призвали вернуть российские продукты на мировые рынки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции.
«Эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, нет», - сказал он в ходе конференции «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности - призыв к действиям».
Несколькими днями ранее американские СМИ сообщили о том, что Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии украинского экспорта. Это планируется сделать для того, чтобы снизить нехватку продовольствия и вызванный этим скачок цен по всему миру.
Ранее издание The New York Times сообщило о том, что в Британии наблюдаются резкое снижение доходов и повышение цен на товары первой необходимости. Данная тенденция выявлена впервые за более, чем тридцать лет. Как утверждает СМИ, почти половина британцев с трудом смогла оплатить счета за электричество. В связи с этим многим пришлось экономить на продуктах питания, предметах первой необходимости и топливе.