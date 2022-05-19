В ООН призвали вернуть российские продукты на мировые рынки

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что Антониу Гутерриш ведет переговоры с РФ и Украиной об открытии украинского экспорта.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции.

«Эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, нет», - сказал он в ходе конференции «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности - призыв к действиям».

Несколькими днями ранее американские СМИ сообщили о том, что Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии украинского экспорта. Это планируется сделать для того, чтобы снизить нехватку продовольствия и вызванный этим скачок цен по всему миру.

Ранее издание The New York Times сообщило о том, что в Британии наблюдаются резкое снижение доходов и повышение цен на товары первой необходимости. Данная тенденция выявлена впервые за более, чем тридцать лет. Как утверждает СМИ, почти половина британцев с трудом смогла оплатить счета за электричество. В связи с этим многим пришлось экономить на продуктах питания, предметах первой необходимости и топливе.