В стране и мире В ООН призвали вернуть российские продукты на мировые рынки Виктория Ивашечкина Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что Антониу Гутерриш ведет переговоры с РФ и Украиной об открытии украинского экспорта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции. «Эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, нет», - сказал он в ходе конференции «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности - призыв к действиям». Несколькими днями ранее американские СМИ сообщили о том, что Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии украинского экспорта. Это планируется сделать для того, чтобы снизить нехватку продовольствия и вызванный этим скачок цен по всему миру. Ранее издание The New York Times сообщило о том, что в Британии наблюдаются резкое снижение доходов и повышение цен на товары первой необходимости. Данная тенденция выявлена впервые за более, чем тридцать лет. Как утверждает СМИ, почти половина британцев с трудом смогла оплатить счета за электричество. В связи с этим многим пришлось экономить на продуктах питания, предметах первой необходимости и топливе.