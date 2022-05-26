Президент Приднестровья отправил премьера и правительство в отставку

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента ПМР.

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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ об отставке премьер-министра Александра Мартынова и всего правительства. Об этом говорится на официальном сайте лидера ПМР.

«Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской Республики», - говорится в указе лидера ПМР.

Ранее в Тирасполе Приднестровской Молдавской Республики были зафиксированы попытки поджога нефтяной базы и военкомата. По сообщению Министерства внутренних дел республики, оба возгорания были оперативно ликвидированы.