В Тирасполе зафиксированы попытки поджога нефтебазы и военкомата

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В столице Приднестровья Тирасполе зафиксированы попытки поджога зданий нефтебазы и Республиканского военкомата. Оба происшествия зафиксированы 13 мая и произошли с разницей в 30 минут. Возгорания были оперативно ликвидированы.

«Примерно в 4:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся... Спустя примерно полчаса в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна», - сообщили в МВД республики.

Осколки брошенных бутылок отправлены на экспертизу. Известно, что автомобиль, из которого были брошены коктейли Молотова, имел иностранные номера. Местонахождение транспортного средства устанавливается.

Ранее у села Воронково Рыбницкого района в Приднестровье произошло четыре взрыва в районе бывшего аэродрома. Согласно сообщению МВД ПМР, предположительно, первые два взрывных устройства были сброшены с дрона, а через час нападение повторилось.