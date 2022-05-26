Путин заявил, что россияне сохранят доступ к товарам люкс-класса

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Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян сохранится доступ к предметам роскоши, однако они могут обойтись чуть дороже. Тем не менее, завезти товар в РФ можно будет из любой страны.

«Те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Mercedes, и будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», - заявил президент на заседании Евразийского экономического форума.

Также Путин оценил уход ряда иностранных компаний из РФ. Глава государства выразил мнение, что это может пойти на пользу стране.