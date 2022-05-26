В стране и мире «И слава Богу, мы займем их нишу»: Путин оценил уход ряда компаний из России Егор Левин Президент отметил, что для конечного потребителя может вовсе ничего не поменяться. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин оценил уход ряда иностранных компаний из РФ. Глава государства выразил мнение, что это может пойти на пользу стране. «Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит - может быть, и слава Богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже, и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву» - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Президент отметил, что при таком развитии событий для потребителей ничего не изменится. Ранее во время заседания Путин также заявил о желании все большего числа государств проводить независимую экономическую политику. Глава государства отметил, что «воровство чужих активов до добра никогда не доводило». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика