Эффект «Азовстали»: в НМ ДНР рассказали, почему противник стал чаще сдаваться
Военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал «Звезде», что после падения мариупольского завода «Азовсталь» украинские военные стали чаще сдаваться в плен.
«Мы обеспечили переход на нашу сторону более 60 человек, при этом мы им всем гарантируем медобслуживание и подобающие бытовые условия. Основное - они сохраняют жизнь. Это благодаря тому, что сдался гарнизон "Азовстали", это послужило катализатором, что усилило тенденцию к сдаче военнослужащих со стороны ВСУ. Они увидели, что их принимают, не убивают, не пытают, обеспечивают питанием, обеспечивают медицинским обслуживанием. И они понимают, что вернутся домой, к своим семьям», - сказал он.
По словам военнослужащего, основная задача его подразделения - донесение информации до военнослужащих ВСУ о том, как сохранить жизнь, сдав оружие и прекратив сопротивление.
«Мы сообщаем им порядок, как безопасно перейти на нашу сторону, контролируемую ДНР, для этого проводим звуковещание, разбрасываем листовки, рассылаем СМС-сообщения и иногда выходим на прямой контакт, подключаясь на их частоту радиосвязи», - добавил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов