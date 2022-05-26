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Эффект «Азовстали»: в НМ ДНР рассказали, почему противник стал чаще сдаваться

Владислав Кустов
16:09 26.05.2022
Военным ВСУ сообщают, как безопасно перейти на сторону, контролируемую ДНР, для этого проводится звуковещание, разбрасываются листовки, рассылаются СМС-сообщения, подключаются на частоту радиосвязи противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал «Звезде», что после падения мариупольского завода «Азовсталь» украинские военные стали чаще сдаваться в плен.

«Мы обеспечили переход на нашу сторону более 60 человек, при этом мы им всем гарантируем медобслуживание и подобающие бытовые условия. Основное - они сохраняют жизнь. Это благодаря тому, что сдался гарнизон "Азовстали", это послужило катализатором, что усилило тенденцию к сдаче военнослужащих со стороны ВСУ. Они увидели, что их принимают, не убивают, не пытают, обеспечивают питанием, обеспечивают медицинским обслуживанием. И они понимают, что вернутся домой, к своим семьям», - сказал он.

По словам военнослужащего, основная задача его подразделения - донесение информации до военнослужащих ВСУ о том, как сохранить жизнь, сдав оружие и прекратив сопротивление.

«Мы сообщаем им порядок, как безопасно перейти на нашу сторону, контролируемую ДНР, для этого проводим звуковещание, разбрасываем листовки, рассылаем СМС-сообщения и иногда выходим на прямой контакт, подключаясь на их частоту радиосвязи», - добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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