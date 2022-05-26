Украина пригрозила Венгрии воспрепятствием работе нефтепровода «Дружба»

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Украина может повлиять на работу нефтепровода «Дружба», чтобы оказать давление на страны, неготовые отказаться от нефти РФ. Об этом заявила советник украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.

Как передает агентство РИА Новости, чиновница сообщила, что Венгрия воспользовалась ситуацией на Украине и фактически начала шантажировать Европейский союз, однако в руках у Киева есть «прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба"».

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом. - Прим. ред.) что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента - решать политические вопросы», - заявила Зеркаль.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции назвали срок вступления Украины в Европейский союз. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что данный процесс займет 15 или 20 лет. По его мнению, это «очень долгий процесс».