В стране и мире В Лефортово на территории храма загорелась хозпостройка: видео Алексей Курильченко На данный момент возгорание локализовано пожарными МЧС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В московском районе Лефортово загорелась хозпостройка на территории храма Петра и Павла. На месте инцидента побывала съемочная группа телеканала «Звезда». На место прибыли сотрудники МЧС. Сообщается, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По последним данным, возгорание локализовано. В январе в церкви в Оренбургской области произошел сильный пожар. Прибывшие на место спасатели увидели, как полыхает купольное помещение Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика