В Лефортово на территории храма загорелась хозпостройка: видео
На данный момент возгорание локализовано пожарными МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В московском районе Лефортово загорелась хозпостройка на территории храма Петра и Павла. На месте инцидента побывала съемочная группа телеканала «Звезда».
На место прибыли сотрудники МЧС. Сообщается, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По последним данным, возгорание локализовано.
В январе в церкви в Оренбургской области произошел сильный пожар. Прибывшие на место спасатели увидели, как полыхает купольное помещение Церкви Покрова Пресвятой Богородицы.