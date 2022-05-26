Удар по морали противника: кадры работы агитационной установки в зоне спецоперации

Оказавшись на передовой, экипаж агитмашины привел в действие мощные динамики, и в сторону противника полилась музыка. А следом за ней - предложения сложить оружие, сохранив жизни.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на передовой на Авдеевском направлении в Донбассе и показал, как работает агитационная установки в зоне специальной военной операции.

«Сейчас мы подъезжаем к боевым позициям на линии фронта. Ехать лучше внутри БТР, чтобы не попасть под стрелковый огонь противника. БТР этот не обычный, а настоящая агитмашина, которая сейчас будет призывать ВСУ сдаться и сложить оружие», - прокомментировал корреспондент.

Оказавшись на передовой, экипаж агитмашины привел в действие мощные динамики, и в сторону противника полилась музыка. А следом за ней - предложения сложить оружие, сохранив жизни. Со своей стороны российские военнослужащие гарантировали сдающимся бойцам ВСУ гуманное обращение в соответствии с международным правом.

Завершив сеанс агитации, российские военнослужащие и съемочная группа «Звезды» погрузились в БТР и покинули участок фронта.

«Сейчас быстро отсюда уезжаем, потому что сейчас начнет накрывать минометный обстрел шквальный. Вот так противник встречает наши "машины мира"», - заметил корреспондент.

Также «Звезда» показывала, как комплекс «Искандер» поражает объекты ВСУ в ходе спецоперации.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Украина потеряла 3 266 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов