Огонь из минометов и гранатометов: под Саратовом определили победителей этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»
В Саратовской области определили победителей всеармейского этапа конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня». В финале лучше всех справились с испытаниями минометные расчеты Михайловской артиллерийской академии.
Взвод старшего лейтенанта Алексея Саенко поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, показав лучший результат - 18 минут 44 секунды.
Представители этого военного вуза стали первыми и на этапе «Ночной спринт». Участники преодолели трассу на армейском грузовике «Урал», поразили цели из миномета, гранатомета и автомата Калашникова. Победители выступят на международном этапе Армейских игр.
Ранее сообщалось, что на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области завершился первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Индивидуальная гонка расчетов». Лучше всех в этих соревнованиях проявили себя минометчики Михайловской военной артиллерийской академии.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов