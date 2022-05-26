Огонь из минометов и гранатометов: под Саратовом определили победителей этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Взвод старшего лейтенанта Алексея Саенко поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Саратовской области определили победителей всеармейского этапа конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня». В финале лучше всех справились с испытаниями минометные расчеты Михайловской артиллерийской академии.

Взвод старшего лейтенанта Алексея Саенко поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, показав лучший результат - 18 минут 44 секунды.

Представители этого военного вуза стали первыми и на этапе «Ночной спринт». Участники преодолели трассу на армейском грузовике «Урал», поразили цели из миномета, гранатомета и автомата Калашникова. Победители выступят на международном этапе Армейских игр.

Ранее сообщалось, что на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области завершился первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Индивидуальная гонка расчетов». Лучше всех в этих соревнованиях проявили себя минометчики Михайловской военной артиллерийской академии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов