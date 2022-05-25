Цели поражены: как проходит конкурс «Мастера артиллерийского огня» под Саратовом

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На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области завершился первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» - «Индивидуальная гонка расчетов». Лучше всех в этих соревнованиях проявили себя минометчики Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА).

Безусловное лидерство установил расчет младшего сержанта Сергея Леонова, представляющий эту академию. Бойцы поразили все цели и преодолели препятствия без штрафных баллов, потратив на это 12 минут 42 секунды. На втором месте также минометчики МВАА, на третьем - минометчики ЦВО.

На данном этапе конкурса водители продемонстрировали управление машинами «Урал», преодолев ряд преград. Это колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, косогор, змейка. Номера расчетов посоревновались в ведении огня из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Ранее на Дальнем Востоке завершился этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Суворовский натиск». В рамках состязаний мотострелки на БМП преодолевали маршрут с препятствиями по специально подготовленной трассе и соревновались в стрельбах по мишеням на дальности от 600 метров до 1,5 километра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов