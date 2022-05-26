Мишустин заявил, что процесс импортозамещения не будет быстрым

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что процесс импортозамещения быстрым не будет. Тем не менее он призвал развивать этот процесс и ставить четкие цели. Особое внимание стоит уделить контактам с потребителями.

«Импортозамещение - это не то что мгновенно. Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть... Обратная связь должна быть. Даже если что-то не получалось, если что-то мы заимствуем, то потихоньку-полегоньку это надо делать», - заявил Мишустин во время визита на машиностроительный завод компании «Тонар» в Орехово-Зуево.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что импортозамещение для России не является спасением от всех бед, страна сумела решить основополагающие задачи в импортозамещении по ключевым направлениям. При этом Путин добавил, что Российское государство будет развивать свою промышленность и технологии.