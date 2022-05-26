Путин заявил, что импортозамещение для России не является панацеей

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Импортозамещение для России не является спасением от всех бед, страна сумела решить основополагающие задачи в импортозамещении по ключевым направлениям. Об этом в ходе Евразийского экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«Ведь импортозамещение - это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться», - подчеркнул российский лидер.

При этом Путин добавил, что российское государство будет развивать свою промышленность и технологии. Также президент оценил уход ряда иностранных компаний из РФ. Владимир Путин считает, что это может пойти на пользу стране.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.