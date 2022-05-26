Путин: все больше стран мира хотят и будут проводить независимую экономическую политику

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Президент России Владимир Путин заявил, что все больше государств мира желают и будут проводить независимую политику в сфере экономики. Российский лидер также отметил, что «воровство чужих активов до добра никогда не доводило».

«Все больше и больше стран в мире, которые хотят и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет. Никаких сил не хватит», - отметил глава государства, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Ранее Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Из документа следует, что правительство в 10-дневный срок должно определить перечень лиц, находящихся под санкциями. В числе прочего президент запретил вывозить из страны производимое в РФ сырье, если оно поставляется в пользу тех, кто находится под санкциями.