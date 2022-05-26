О том, что в столице Турции был задержан главарь террористической группировки, сообщает турецкое издание OdaTV.

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В Стамбуле задержали главаря Исламского государства*. Об этом сообщает турецкое издание OdaTV.

Как утверждает портал, в столице Турции был задержан возглавлявший террористическую группировку Абу аль-Хасан аль-Курейши. Сообщается, что о подробностях в ближайшие дни расскажет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На данный момент информацию о задержании аль-Курейши пока что не подтверждали другие источники.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили о необходимости достижения соглашения с Финляндией и Швецией, прежде чем эти страны войдут в НАТО.

* Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.