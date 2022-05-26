Высший совет ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого в лидеры партии

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Член совета и замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что высший совет партии решил рекомендовать включить в бюллетень для голосования на съезде ЛДПР 27 мая кандидатуру председателя думской фракции либерал-демократов Леонида Слуцкого на пост председателя партии. Напомним, 18 мая Слуцкий был назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.

«Высший Совет только что принял решение рекомендовать делегатам Съезда 27 мая включить в бюллетень для голосования кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР», - написал Нилов у себя в Telegram.

В апреле в возрасте 75 лет умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Председатель Госдумя Вячеслав Володин подчеркнул, что личность Жириновского настолько масштабна, что без этого политика сложно представить историю развития политической системы РФ.