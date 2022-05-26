«Отношение к мобилизированным плохое»: пленный ВСУ рассказал о жестокости руководства

По словам сложившего оружие украинского военного, нацбатальоны ловят отказников и увозят их в неизвестном направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинских военнослужащих, не желающих участвовать в боевых действиях, командиры ВСУ грозятся расстреливать, а отношение к мобилизированным со стороны солдат-контрактников очень плохое, рассказал пленный Вооруженных сил Украины. Видеозапись публикует Министерство обороны РФ.

«У нас много отказников, командиры грозятся, что за невыполнение боевых задач будут отдавать под трибунал и по законам военного времени расстреливать. У нас сзади позиций есть нацбатальоны, которые ловят отказников, грузят и увозят в неизвестном направлении. Есть слухи, что их расстреливают. Отношение, особенно к мобилизированным, очень плохое. Контрактники офицеры смотрят на нас свысока, наши проблемы для них нипочем», - сказал он.

Также Минобороны опубликовало показания сдавшегося в плен украинского военного, который рассказал, что в войсках Украины есть заградительные отряды, а бойцам, сдающим позиции, угрожают расстрелом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов